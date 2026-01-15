LVBP: Caribes vive un nuevo aire con su pitcheo para liderar el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una ronda regular llena de altibajos, los Caribes de Anzoátegui lideran este inicio de Round Robin con una increíble racha de victorias. Parte de ese éxito se debe al resurgir de sus lanzadores, quienes han cargado con la responsabilidad de mantener a raya a cualquier rival que tengan enfrente.

Caribes y una nueva cara

Para esta jornada del miércoles, la Tribu mide fuerzas contra Navegantes del Magallanes en el Alfonso "Chico" Carrasquel. Su misión no es otra que conseguir un nuevo triunfo, el quinto en fila, para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Previo a la voz de playball, el coach de pitcheo de los orientales, Jesús Hernández, habló para las cámaras de Meridiano sobre el gran trabajo que han hecho con los lanzadores. Y es que una de las claves de esta gran versión se debe a la disciplina de los muchachos y su capacidad para superar las adversidades.

"Bastante sorprendido con los muchachos durante toda la temporada. Para nadie es un secreto que no daban nada por Caribes, pero los muchachos voltearon eso haciendo un gran trabajo", señaló.

Hasta la fecha, Caribes de Anzoátegui es el equipo con la efectividad colectiva (4.50) más baja del Round Robin, así como el que menos carreras (34) ha permitido, esto luego de 64.0 innings.

"Todo lo que han logrado es por su propio esfuerzo. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para enfocarlos y ponerlos sanos para que compitan al 100%", dijo el coach.

Luego finalizó: "Lo más importante para nosotros es que se mantengan sanos para que den lo mejor sobre el terreno de juego. La parte médica también ha sido fundamental, porque han hecho un extraordinario trabajo con ellos para que esos brazos estén sanos para competir".