LVBP: Alexi Amarista es el referente principal de este departamento en el Round Robin

La postemporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siempre ha sido escenario para marcas memorables y de momentos inolvidables para los fanáticos, y uno de los nombres que vuelve a destacar con estas características es el del utility de los Bravos de Margarita, Alexi Amarista.

El pelotero, de 36 años, actualmente en acción durante este Round Robin 2025/2026, continúa ampliando su legado como uno de los jugadores más productivos y decisivos en instancias dentro de uno de los circuitos más importantes a nivel invernal.

Con constancia, experiencia y jerarquía, Amarista ha sabido mantenerse como una pieza clave cada vez que se trata de la postemporada. Su capacidad para embasarse, correr las bases con inteligencia y producir desde la parte alta del orden ofensivo lo ha convertido en un jugador determinante a lo largo de su trayectoria.

Alexi Amarista – Round Robin

Tomando todo esto en consideración, Amarista tiene hasta la jornada de este miércoles 14 de enero un total de 150 carreras anotadas de por vida en el Round Robin, una marca que lo coloca como el líder absoluto en este prestigioso departamento entre los peloteros activos.

Este registro refleja no solo longevidad, sino también un rendimiento sostenido en la época más importante de la temporada, ya que la producción de este tipo de figuras es fundamental para conseguir levantar campeonatos.

Esta es una nueva muestra de la importancia de tener un bateador de sus características, que pueda aprovechar la más mínima oportunidad de estar en base y responder bajo presión, aspectos que utiliza Amarista y que sabe sacar el mejor resultado.

Finalmente, no cabe duda de que Alexi Amarista tiene todavía parte de la postemporada para seguir incrementando su cantidad de carreras anotadas y, al mismo tiempo, hacer crecer mucho más su legado como uno de los mejores bateadores de la LVBP.