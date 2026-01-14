LVBP: Luisangel Acuña es el líder de estos departamentos ofensivos en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional sigue tomando intensidad con el pasar de los días y, al mismo tiempo, está dejando protagonistas claros a nivel ofensivo, y uno de ellos es el grandeliga criollo de los Cardenales de Lara, Luisangel Acuña.

El pelotero de 23 años no ha parado de deslumbrar con actuaciones consistentes y oportunas a lo largo de la temporada de la LVBP. En este sentido, se ha convertido en la referencia y pieza clave en la ofensiva del conjunto larense, tanto en la ronda regular como en lo que va de la postemporada.

Para entender lo que ha hecho Acuña hasta el momento, es vital saber que antes de la jornada de este miércoles 14 de enero, el joven criollo es el líder en el departamento de Cuadrangulares (4) y carreras remolcadas (11).

Luisangel Acuña – Cardenales de Lara

El desempeño de Luisangel ha sido fundamental para que Cardenales de Lara esté entre los dos primeros lugares de la clasificación y como uno de los favoritos a conseguir uno de los cupos a la gran final de la edición 2025/2026.

Su presencia en el lineup del manager César Izturis aporta equilibrio entre contacto, fuerza y velocidad cada vez que llega a la caja de bateo. Gracias a estas características, han podido construir una ofensiva más que efectiva frente a cualquier lanzador rival que les toque enfrentar.

Más allá de las estadísticas, el impacto que tiene dentro del roster activo y cómo su aporte hace que sus demás compañeros saquen a relucir su mejor versión. Cada turno de Acuña genera expectativa en la afición larense y es un mensaje claro de peligro para todos los lanzadores que les toca enfrentarlo.

Finalmente, mientras más avanza el Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, no cabe duda de que Luisangel Acuña hará todo lo posible para incrementar sus números ofensivos y darles grandes beneficios colectivos a Cardenales de Lara.