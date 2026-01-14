LVBP: Resultados de la jornada de este martes en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes extendió las emociones del Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que tras los resultados se alteró un poco la tabla de posiciones, ya que ahora hay un nuevo líder.

Un Round Robin reñido

Por segunda fecha seguida, el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel presenció el compromiso con más carreras. Los Caribes de Anzoátegui extendieron su racha positiva y asumieron el liderato de la fase semifinal tras imponerse por 9 a 8 a los Cardenales de Lara.

Por su parte, los Bravos de Margarita cerraron su gira por el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo con una importante victoria. Esta vez tomaron venganza de las Águilas del Zulia para derrotarlas con pizarra de 7 a 5.