LVBP

LVBP: Resultados de la jornada de este martes en el Round Robin

El Round Robin cuenta con un nuevo líder tras los resultados de este martes

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:39 pm
LVBP: Resultados de la jornada de este martes en el Round Robin
Foto: @bravosmargaritaoficial
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes extendió las emociones del Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que tras los resultados se alteró un poco la tabla de posiciones, ya que ahora hay un nuevo líder. 

NOTAS RELACIONADAS

Un Round Robin reñido

Por segunda fecha seguida, el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel presenció el compromiso con más carreras. Los Caribes de Anzoátegui extendieron su racha positiva y asumieron el liderato de la fase semifinal tras imponerse por 9 a 8 a los Cardenales de Lara.

Por su parte, los Bravos de Margarita cerraron su gira por el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo con una importante victoria. Esta vez tomaron venganza de las Águilas del Zulia para derrotarlas con pizarra de 7 a 5.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Venezuela LVBP NBA
Martes 13 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol