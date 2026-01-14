LVBP: Caribes gana el duelo de poder a Cardenales y asume el liderato del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada del Round Robin de la LVBP, y una nueva victoria para Caribes de Anzoátegui (5-2). Y es que ya son cuatro de manera seguida, esto luego de ganarle el duelo de poder a Cardenales de Lara (4-2) por 9 a 8 en el Alfonso "Chico" Carrasquel.

Caribes está cada vez más sólido

El poder ofensivo de la Tribu no tardó en hacerse notar. En la misma primera entrada picaron adelante gracias a sencillos productores de Carlos Mendoza y Diego Infante. Luego, en el segundo, Aldrem Corredor aprovechó un error defensivo para remolcar una más, lo que permitió que minutos después Balbino Fuenmayor disparara un jonrón con dos compañeros en circulación.

Sin embargo, los crepusculares respondieron con las rayitas del descuento en la alta del tercero. Allí, Ildemaro Vargas se encargó de llevar hasta el home a Alí Sánchez y Jecksson Flores con un infield hit.

En el cuarto inning, Carlos Mendoza agregó otra para los de casa con un sencillo, pero Ildemaro respondió con una conexión similar en la alta del quinto para mantener a los suyos en la pelea.

Ya en el sexto, los crepusculares le dieron vuelta a la pizarra con un rally de cinco anotaciones. Los protagonistas fueron Yonny Hernández, Jecksson Flores y Luisangel Acuña con una remolcada cada uno, mientras que Ildemaro Vargas extendió su gran noche con otras dos impulsadas.

Pero a pesar del duro golpe, Caribes se repuso en las entradas siguientes para sellar su triunfo. Balbino Fuenmayor igualó las cosas en la baja del sexto con otro imparable, en tanto que Antonio Piñero dejó cifras definitivas con un jonrón solitario en el séptimo.