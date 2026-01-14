LVBP: Caribes suma otra temporada sin este galardón para uno de sus peloteros

Suscríbete a nuestros canales

Ya son 38 temporadas las de Caribes de Anzoátegui como organización fija en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). A lo largo de ese periodo de tiempo, el equipo ha conquistado cuatro títulos nacionales, sin mencionar que a nivel individual varios de sus peloteros han sido galardonados con varios premios.

Sin embargo, todavía hay una vacante en las vitrinas del conjunto oriental, algo que muy probablemente sea motivo de inspiración para las nuevas generaciones. Y es que hasta la fecha ningún jugador de la franquicia se ha alzado con el Novato del Año.

Caribes, a la expectativa de su primer Novato del Año

Para esta campaña 2025-2026 de la LVBP, el premio al Novato del Año lo ganó casi de manera unánime Jadher Areinamo. De hecho, hay que mencionar que el único pelotero de Caribes de Anzoátegui en figurar en la lista de este año fue Yilber Díaz, quien al final sumó cuatro votos para el tercer lugar.

Es así como el elenco oriental sigue extendiendo su sequía respecto a dicho galardón. Incluso, vale resaltar que se trata de la única organización sin Novato del Año en las últimas 25 campañas, ya que durante ese tiempo tanto Bravos de Margarita como Navegantes del Magallanes han sumado uno cada uno.

Por otra parte, si nos fijamos en los primeros ganadores del Novato del Año de la LVBP, dos peloteros de los desaparecidos Indios de Oriente (posteriormente Estrellas Orientales) se alzaron con el premio: José Ocanto (1957-1958) y Nelson Castellanos (1962-1963). Si bien no se trata de la misma franquicia, dicho equipo también tuvo como sede el ahora conocido Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.