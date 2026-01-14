LVBP: Bravos se reencontró con la victoria

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita lograron sacudirse cuatro derrotas de manera consecutiva al imponerse en el Luis Aparicio a las Águilas del Zulia 7 a 5. Hasta 12 boletos otorgó el pitcheo rapaz que fue aprovechado por la ofensiva insular.

La primera carrera llegó en el tercer episodio gracias a un doble de Alexi Amarista para empujar a Breyvic Valera.

Luego, el Zulia le dio la vuelta en la baja del cuarto con triple de Luis Castro y batazo de Eduardo Torrealba para el 2-1.

En el quinto, Ramón Flores empató el juego con jugada de selección. En el sexto, los Bravos ampliaron la ventaja con triple de José Martínez y elevado de sacrificio de Breyvic Valera para tomar ventaja 4-2.

En el séptimo, Margarita fabricó tres más con jugada de selección de Breyvic Valera y sencillo de Gorkys Hernández.

En la baja del séptimo, Andrés Chaparro tronó cuadrangular de dos carreras para acortar la distancia 7 a 4. Posteriormente, en el noveno Alí Castillo produjo la quinta de los zulianos con imparable al izquierdo para traer a Rayder Ascanio.

Con esta victoria, Bravos deja su récord en 2-4 mientras que las Águilas caen al tercer lugar con marca de 4-3.