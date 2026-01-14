LVBP

LVBP: Demorado momentáneamente el Cardenales-Caribes

Por fallas en el suministro eléctrico

Por

Meridiano

Martes, 13 de enero de 2026 a las 09:02 pm
LVBP: Demorado momentáneamente el Cardenales-Caribes
Foto: Cortesía
El choque entre Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz vivió una pausa de varios minutos producto de la explosión de un transformador en zonas aleñadas al estadio lo que provocó la detención del compromiso cuando se jugaba la parte alta de la segunda entrada.

Afortunadamente la puasa duró solo unos minutos y la electricidad se reanudó rápidamente, evitando que ambos abridores tuvieran que abandonar el encuentro.

Beisbol