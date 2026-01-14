LVBP: Andrés Chaparro no cree en nadie y es el mejor bateador del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tiene a un gran protagonista individual hasta los momentos: Andrés Chaparro. El slugger de las Águilas del Zulia no solo está a un nivel sensacional, sino que además se puede decir que es la principal razón por la que los rapaces se mantienen en la pelea.

"Chappy" ha sido un auténtico vendaval ofensivo en esta postemporada de nuestra pelota. El oriundo de El Vigia produjo incluso en la derrota que sufrió su equipo este martes 13 de enero ante Bravos de Margarita, por pizarra de 7-5. En este duelo, Chaparro se fue de 5-2, con su tercer vuelacercas en enero, para afianzarse como el hombre del momento en esta instancia.

El increíble Round Robin de Andrés Chaparro

Y es que, en los seis juegos que han disputado las Águilas del Zulia, no cabe duda de que Andrés Chaparro ha sido el hombre más importante del equipo en lo que a materia ofensiva se refiere. En estos seis duelos, el slugger batea para promedios excelentes de .458/.480/.875/1.355, con 11 imparables, tres cuadrangulares, cuatro extrabases y siete impulsadas.

El infielder aguilucho es líder del Round Robin en average (.458), slugging (.875) y en OPS (.1.355), además de ser segundo en cuadrangulares conectados, solo por debajo de Luisangel Acuña, quien conectó sus cuatro jonrones en un mismo compromiso en Margarita.

Además, Andrés Chaparro lidera a las Águilas en casi todos los renglones ofensivos, por lo que se puede decir que ha sido la bujía de su equipo, y que de su nivel dependerá en gran parte el destino de los zulianos en esta postemporada, en la que tienen posibilidades realmente serias de avanzar a la Gran Final.