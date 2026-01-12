LVBP: Andrés Chaparro se monta en la cima de bateo en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Águilas del Zulia no pudo aprovecharse del mal momento de los Navegantes del Magallanes en Maracaibo y cedieron 8x4 en la jornada de este domingo 11 de enero en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Pese al revés, los rapaces se han beneficiado del gran momento de Andrés Chaparro, quien ha despegado como protagonista del equipo en los primeras de cambios en las mencionadas instancias.

El primera base ha explotado con el madero justo fase más necesitada para el combinado de Lipso Nava, quien busca clasificar al equipo a la gran final en la presente temporada de la pelota criolla. Después de permitir dos carreras en el primer capítulo, el inicialista descontó rápidamente en el encuentro con su segundo cuadrangular en el "Todos contra todos".

Chaparro terminó la presentación ante los bucaneros duplicando, tras ligar de 4-2 con jonrón, remolcada y anotada. Fue su octavo bambinazo en su carrera en la Postemporada de la LVBP, siendo solo superado por Ernesto Mejía (16), siendo una muestra de la exhibición del pelotero venezolano que no solo ha mostrado en la actual edición del Round Robin, sino a lo largo de sus citas en instancias finales con el Zulia.

Andrés Chaparro líder bate del Round Robin

El infielder está encendido en la presente Postemporada de la liga invernal, sonando más de dos indiscutible en tres de los cuatro compromisos disputados. Su producción le dio la oportunidad para amanecer este lunes 12 de enero con el promedio más alto en el "Todos contra todos".

Luego de par de inatrapables ante Magallanes, la figura de Águilas exhibe un average de .500, dos vuelacercas, cuatro impulsadas, ocho hits, cuatro anotadas, .500 en porcentaje de embasado (OBP), slugging de .938 y un OPS de 1.438 en 16 apariciones al plato. Chaparro desplazó de la cima a Yonny Hernández (Cardenales), quien colecciona un promedio de .450 en cinco encuentros.