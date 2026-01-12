LVBP

Así se disputará la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP

Cardenales de Lara tendrá descanso después de perder el invicto 

Por

Meridiano

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 01:09 am
Así se disputará la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP
La acción no se detiene en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y todo está listo, para una nueva jornada que contará con los siguientes encuentros:

- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia a las 7:00pm en estadio Luis Aparicio "El Grande".

La organización de Cardenales de Lara tendrá la jornada de libre, con la misión de hacer los ajustes, luego de perder su invicto.

Lunes 12 de Enero de 2026
Beisbol