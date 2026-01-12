Así se disputará la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales
La acción no se detiene en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y todo está listo, para una nueva jornada que contará con los siguientes encuentros:
- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia a las 7:00pm en estadio Luis Aparicio "El Grande".
La organización de Cardenales de Lara tendrá la jornada de libre, con la misión de hacer los ajustes, luego de perder su invicto.
