Así se disputará la jornada de este lunes en el Round Robin de la LVBP

La acción no se detiene en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y todo está listo, para una nueva jornada que contará con los siguientes encuentros:

- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia a las 7:00pm en estadio Luis Aparicio "El Grande".

La organización de Cardenales de Lara tendrá la jornada de libre, con la misión de hacer los ajustes, luego de perder su invicto.