Cardenales pierde el invicto y Magallanes ganó el primero del Round Robin de la LVBP

El 11 de enero de 2026, significó un cierre de semana que contó con una interesante jornada en el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y por ende, repasaremos los resultados en los dos recintos donde se divisó la pelota en esta fecha.

En esta ocasión, le tocó descansar a la novena de Bravos de Margarita. No obstante, lo curioso es que entre los que sí jugaron, es que por un lado obtuvieron su primera victoria y por el otro, su primer revés de esta postemporada.

Magallanes divide en Maracaibo:

Los Navegantes del Magallanes quieren hacer algo similar a lo que lograron en la temporada regular durante el Round Robin y luego de cuatro derrotas consecutivas, este domingo sumaron su primer triunfo de las semifinales.

Los dirigidos por Yadier Molina, fabricaron seis carreras en el último tercio del encuentro, para voltear el marcador y vengarse de las Águilas del Zulia, tras vencerlos con pizarra final de 8 carreras por 4 en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

Cardenales pierde el invicto en Puerto La Cruz:

Por su parte, Jesús Sucre se "puso la capa de héroe", con un doblete remolcador en el undécimo episodio, para dejar en el terreno a los Cardenales de Lara con pizarra de 5 carreras por 4, en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

De esta forma, los "Crepusculares" perdieron su invicto, tras cuatro lauros en fila y Caribes de Anzoátegui (3-2) se colocó a un juego de diferencia de la cima.