LVBP: Ildemaro Vargas acecha récord de Luis Sojo en Round Robin

Ildemaro Vargas consolidó su gran momento en el presente Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En la jornada de este martes 13 de enero, el capitán de Cardenales de Lara cosecha uno de sus mejores presentaciones en las mencionadas instancias tras ligar de 5-3 con cinco remolcadas ante Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz.

Con ese pletórico desempeño, "Caripito" estableció una nueva marca de carreras impulsadas en un juego de postemporada al remolcar cinco rayitas en la pasada cartelera. Pese a que fue el encargado de poner arriba a su equipo en la parte alta de al sexta entrada con sencillo entre el jardín central e izquierdo, el infielder no pudo evitar el revés de los crepusculares (9x8) contra la "Tribu" Oriental.

Sin embargo, el pelotero venezolano atraviesa por una actuación ofensiva excepcional, donde se encuentra bateando para .400 con 12 imparables, empatado en el primer lugar con Aldrem Corredor (Caribes) y Hernán Pérez (Caribes), 10 empujadas, seis anotadas, .533 de slugging y un OPS de .988 en 30 visitas al plato, manteniendo su buen momento tras una aparición magistral durante la temporada regular.

Ildemaro Vargas acecha a Luis Sojo

Además de posicionarse como uno de los bateadores más productivo en la actual Postemporada en Venezuela, "Caripito" también lo hace en los libros de historia de la franquicia larense, donde necesita apenas cinco impulsadas más para igualar a Luis Sojo, quien suma 92, como el segundo mejor remolcador de los crepusculares en instancias decisivas, un objetivo que luce cada vez más cercano.

El líder de todos los tiempos entre las figuras de Cardenales es Robert Pérez, quien sonó un total de 160 carreras fletadas en las mencionadas instancias en el béisbol venezolano, de acuerdo con los registros de Pelota Binaria.