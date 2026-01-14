Hernán Pérez gana con contundencia el premio al Regreso del Año de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de premios individuales continúa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En esta ocasión, fue el turno de Hernán Pérez, quien se ha alzado de manera contundente como ganador del premio al Regreso del Año de la temporada 2025/26, luego de mostrar un nivel superlativo con Caribes de Anzoátegui.

El experimentado exgrandesligas se perdió prácticamente toda la ronda regular de la campaña 2024/25 por una lesión en el hombro, y en los 19 juegos que jugó solo pudo dejar promedios de .219/.329/.344/.673, con un cuadrangular y ocho carreras impulsadas. Esta zafra, ya sano y con un buen estado de forma, mejoró exponencialmente sus números, para ganar este importante galardón.

Hernán Pérez, Regreso del Año

Luego de ser cambiado a los Caribes de Anzoátegui, Hernán Pérez vivió un año espectacular en la ronda regular de la temporada 2025/26 de la LVBP. El utility dejó promedios extraordinarios de .313/.383/.480/.863, con nueve cuadrangulares y 52 carreras impulsadas (líder de la LVBP).

Con estos excelentes números, el toletero superó en las votaciones a su más cercano perseguidor, Juniel Querecuto, por exactamente 200 puntos. El tercer lugar fue para Ramón Flores, mientras que Rafael "Balita" Ortega fue el otro pelotero que también recibió por lo menos un voto al primer lugar.