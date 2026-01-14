Bravos vs Cardenales hoy 14 de enero (+próximos juegos)

Por Andrea Matos Viveiros
Meridiano Televisión continúa ofreciendo a toda Venezuela los mejores encuentros de la LVBP, de camino a la gran final. Sintoniza en señal abierta gratis o en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. También puedes seguir la acción desde cualquier lugar del país conectándote al streaming en meridiano.net/meridianotv.
Calendario Round Robin
- Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
- Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
- Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
- Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
- Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
Extrainning por Meridiano Televisión
De lunes a viernes a las 10:00a.m. no te puedes perder Extrainning, el programa con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.
No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.