Bravos vs Cardenales hoy 14 de enero (+próximos juegos)

Este es el juego de Round Robin de la LVBP para esta noche y los próximos que verás por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 12:29 pm
Bravos vs Cardenales hoy 14 de enero (+próximos juegos)
Foto: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión continúa ofreciendo a toda Venezuela los mejores encuentros de la LVBP, de camino a la gran final. Sintoniza en señal abierta gratis o en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. También puedes seguir la acción desde cualquier lugar del país conectándote al streaming en meridiano.net/meridianotv.

https://www.instagram.com/p/DTfc6A8kYo4/

Calendario Round Robin

  • Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00p.m.

Extrainning por Meridiano Televisión

De lunes a viernes a las 10:00a.m. no te puedes perder Extrainning, el programa con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.

https://www.instagram.com/p/DTdlLyjj6oa/

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

 

Miércoles 14 de Enero de 2026
Beisbol