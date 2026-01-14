LVBP: José Alguacil habría presentado la renuncia como manager de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas vuelven a tomar protagonismo en la Liga Venezolana de Béisbol profesional a pesar de estar ya eliminados de la edición 2025/2026. Según fuentes, José Alguacil presentó su renuncia como manager de la organización.

La noticia se produce en medio de un proceso de mucha polémica por cómo se dieron las cosas a lo largo de la ronda regular. Es importante recordar que el conjunto capitalino fue el último en la tabla y uno de los más criticados por la situación; fue la gerencia y el dirigente.

Sin embargo, según la información presentada, el alto mando de los Leones no aceptó de inmediato la dimisión del estratega y optó por evaluar con mayor profundidad el escenario para lo que será el futuro de la franquicia en LVBP.

José Alguacil – Leones del Caracas

El mismo Alguacil habría manifestado su disposición a continuar dentro de la institución, pero con otras funciones que quizás no estén dentro del terreno, ya que se menciona como asesor de la gerencia deportiva.

Esta información, como era de esperarse, ha generado muchos comentarios en las redes sociales por parte de los miles de fanáticos del conjunto melenudo. El estratega criollo ha estado ligado con este uniforme durante más de tres años y fue campeón en la zafra 2022/2023 para obtener el título 21.

Finalmente, la directiva de los Leones del Caracas debe tomar decisiones de cara a lo que será el futuro de la organización en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por lo tanto, el nombre de José Algucil seguirá entre los temas más comentados por los fanáticos.