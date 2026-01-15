Resultados de la jornada reciente en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, se divisó este miércoles, 14 de enero, y evidentemente, te mostraremos los resultados en ambas plazas

En esta ocasión, descansaron las Águilas del Zulia y las ciudades que disfrutaron de buen beisbol, fueron las de Barquisimeto y Puerto La Cruz.

Yasiel Puig impulsó a Magallanes:

En el primer desafio, los Navegantes del Magallanes se apoyaron en le poder de Yasiel Puig, quien se fue para la calle en par de oportunidades, para liderar el equipo turco y propinarle la tercera derrota de la temporada a Caribes de Anzoátegui.

Los "Eléctricos" se impusieron 4 carreras por 1 y tres de esas cuatro rayitas fueron remolcadas por el "Caballo Loco", la otra la empujó Wilfredo Tovar con un doblete.

Cardenales volvió a la cima:

Los Cardenales de Lara recuperaron rápidamente la cima del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tras vencer a Bravos de Margarita, en un desafío de mucha adrenalina en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Los dirigidos por César Istúriz lograron un buen rally en la primera parte del compromiso, para terminar imponiéndose con marcador final de 9 carreras por 6, ante unos "Insulares" que intentaron remontar en tres ocasiones, pero se quedaron cortos.