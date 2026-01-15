LVBP: Yadier Molina resalta un aspecto importante de los finalistas al Manager del Año

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de pocos días se conocerá el ganador al Manager del Año de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Entre los tres finalistas aparece la figura de Yadier Molina, quien supo cambiarle la cara a los Navegantes del Magallanes en la ronda regular para clasificarlos al Round Robin.

Yadier, todo un ejemplo de liderazgo

Con disciplina y liderazgo, el estratega puertorriqueño se ha ganado el respeto de muchos aficionados del Caribe por su manera de dirigir. En esta campaña, los fanaticada de la Nave ha sido testigo del gigantesco cambio del equipo gracias a su mano, algo que podría beneficiarlo durante las votaciones al máximo galardón de los estrategas del torneo venezolano.

Previo a la jornada de este miércoles, en la que derrotaron a Caribes de Anzoátegui, Yadier Molina habló para las cámaras de Meridiano para dar su opinión sobre su candidatura al Manager del Año y lo que opina respecto a la labor de sus contrincantes.

"Es una bendición estar entre los managers del año. Tanto (César) Izturis como (Asdrúbal) Cabrera están haciendo un gran trabajo, son gente de beisbol. Estoy muy contento por ellos, porque están apoyando y ayudando a los jóvenes a seguir su carrera. Esa es nuestra misión como managers", confesó.

A su vez, no dejó pasar la oportunidad para ser crítico con la situación que atraviesan los Navegantes del Magallanes en el Round Robin, la cual espera revertir en las próximas fechas.

"No ha sido un comienzo como deseábamos, porque cuando pichamos bien no bateamos, y cuando bateamos bien no pichamos. La idea es tratar de combinar esas cosas para jugar mejor beisbol", finalizó.