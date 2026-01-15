LVBP: Yasiel Puig se enciende cuando Magallanes más lo necesita

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes se encuentran en una situación crítica en el Round Robin de la campaña 2025/26 de la LVBP, sin embargo, si mantienen alguna esperanza de avanzar a la final, es en gran parte por el buen nivel que ha demostrado Yasiel Puig en lo que va de este mes de enero.

El slugger llegó a Magallanes en noviembre, y durante la ronda regular no lo hizo mal, pero no pudo explotar todo su potencial, debido a un inicio lento, en donde también se vio afectado por las lesiones, por lo que no destacó al nivel que se esperaba de él cuando los filibusteros lo contrataron.

Sin embargo, enero está siendo un mes de resurgir para Yasiel Puig. En los siete compromisos que ha disputado con "La Nave", el caribeño ha sido el hombre de poder de los filibusteros, y fue la gran figura del triunfo eléctrico este miércoles 14 de enero ante Caribes en Puerto La Cruz, para mantener con vida a los suyos.

Yasiel Puig encendido

Este 14 de enero, Yasiel Puig fue el hombre clave en el triunfo de los Navegantes del Magallanes sobre los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, al irse de 4-2, con par de cuadrangulares y tres carreras impulsadas. Con esta actuación, el cubano subió sus promedios de la postemporada a .261/.393/.696/1.089.

De esta manera, el "Caballo Loco" lidera a los bateadores del Magallanes en cuadrangulares (3), carreras impulsadas (6), slugging (.696) y OPS (1.089), por lo que se puede decir que ha sido el mejor bateador de los Navegantes en enero, y además, es quien sostiene las esperanzas de los carabobeños de meterse en la Gran Final.