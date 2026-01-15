Omar López a paso firme en Puerto Rico: Santurce domina la gran final 

Suscríbete a nuestros canales

Los Cangrejeros de Santurce, dirigidos por el estratega venezolano Omar López, han dado un golpe de autoridad en el inicio de la Gran Final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Tras conseguir una victoria clave el pasado martes ante los Leones de Ponce, los "crustáceos" han tomado una ventaja de 2-0 en la serie, colocándose a solo tres triunfos de la gloria máxima en el béisbol boricua.

Pese a la ventaja temprana en esta serie pautada al mejor de nueve encuentros, López mantiene la calma y el enfoque que lo ha caracterizado durante toda la campaña.

La clave: Paciencia y ejecución

El segundo encuentro de la final, disputado en el Estadio Hiram Bithorn, dejó claro por qué Santurce fue el equipo más dominante de la fase regular. El abridor Eduardo Rivera cumplió con una labor de altura al trabajar seis entradas de apenas dos carreras, mientras que la ofensiva supo descifrar temprano al iniciador rival, Orlando Ortiz-Mayr, fabricándole cinco anotaciones en menos de dos episodios.

“El plan funcionó. Era tener paciencia en el plato, dejar que el abridor ejecutara sus pitcheos y esperar a que entrara en la zona. Si no lo hacía, nosotros debíamos tomar el control”, explicó López tras el compromiso. "Gracias a Dios pudimos capitalizar".

El viaje a Ponce

Con el 2-0 en el bolsillo, el manager venezolano no permite que el exceso de confianza se instale en el clubhouse. Para López, el descanso del miércoles sirvió como un "reset" mental necesario antes de trasladar la serie al Estadio Francisco “Paquito” Montaner, hogar de los Leones.

“La misión es ir juego a juego”, enfatizó el timonel. “Debemos volver a Ponce con la misma energía y enfoque para mantener el ritmo”.

Un proyecto a largo plazo

El éxito de Omar López en la isla no es casualidad. En su segunda temporada consecutiva al mando de Santurce, el venezolano no solo llevó al club al mejor récord del torneo, sino que su gestión ha generado tal confianza que la directiva le otorgó una extensión de contrato por tres temporadas más el pasado mes de diciembre.

Ahora, con el viento a favor, López busca coronar este ciclo con su primer título como manager en Puerto Rico, un logro que consolidaría aún más su prestigio en la cuenca del Caribe.