Omar López confirma a este importante relevista para el Clásico Mundial

Una de las notas positivas de cara al Clásico Mundial de Beisbol a efectuarse en marzo del próximo año, es el interés que han mostrado la mayoría de los peloteros venezolanos de cara a su posible participación y de hecho, el manager Omar López ya confirmó un nombre que irá entre los relevistas.

El dirigente de la selección nacional por segundo evento consecutivo, sostuvo una entrevista con el periodista Daniel Álvarez, en la cual le contó un Interesante anécdota del zurdo José Alvarado, dando a entender que será una de las piezas de su bullpen.

José Alvarado quiere "quitarse la espinita" en el Clásico Mundial:

El lanzallamas criollo, se perdió buena parte de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, tras dar positivo en caso de dopaje y aunque pudo apelar, para buscar reducir su castigo, pensó principalmente en el Clásico, una competencia que no se quiere perder por nada del mundo.

"Alvarado podía haber apelado a la decisión, pero si apelaba y perdía el caso no iba a ser elegible, para estar en el Clásico. Él (Alvarado) le dijo a su agente que no apelará porque quería representar a su país en el Clásico Mundial. Quedamos con esa espinita y vamos por eso", mencionó Omar López, sobre el siniestro, quien ya fue parte del roster venezolano en la edición de 2023.

Sin duda alguna, esto deja en evidencia el compromiso que tiene este pitcher con el país de cara a este evento, una realidad en la que están involucrados la mayoría de los peloteros criollos y eso le genera mayor tranquilidad al staff a la hora de seleccionar los nombres que estarán en la lista final.