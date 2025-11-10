La ofensiva colectiva de Leones arrasa con este promedio colectivo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no se le daban los resultados, la ofensiva de los Leones del Caracas está bateando desde el comienzo de la campaña y dominan el bateó colectivo a placer, hasta el momento.

De hecho, en el último par de semanas, este conjunto se volvió uno de los más temidos de enfrentar porque se le unieron figuras, como: Harold Castro, Lenyn Sosa, Liván Soto y Leandro Cedeño.

Ese poderío con el madero quedó reflejado en el balance de los capitalinos en la cuarta semana, donde solamente perdieron un encuentro de seis disputados.

Leones lidera ampliamente el liderato ofensivo:

Puede caerse el pitcheo o la defensa, no obstante, los bates parece que siempre están ahí y comenzarán la cuarta semana liderando mayoría de los apartados de la Liga: hits conectados (209), carreras anotadas (132), carreras impulsadas (126) y extrabases con 76.

Lo más llamativo, es que el promedió colectivo de esta franquicia está bastante por encima de su seguidores más cercanos, Cardenales y Tigres (.282), y son el único conjunto que batea por encima de .300, tras exhibir un average global de .304.

Mantener esas cifras, parece algo sumamente complicado. Sin embargo, si hay una organización que cuenta con los nombres para seguir en ese liderato, son los "Melenudos", quienes pasaron de estar en puestos de eliminación al segundo lugar, luego de lo conseguido en la última semana.