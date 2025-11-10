LVBP: Alí Castillo vuela en el lidearo de bateo con estos númeos

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó la cuarta semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con el camarero Alí Castillo bateando a placer para ser el único jugador junto a su compañero de las Águilas del Zulia Simón Muzziotti con promedio por encima de los .400 puntos.

Castillo, se proyecta como el líder bate con .429 de promedio gracias a 27 hits en 63 turnos, tres dobles, un cuadrangular, ocho empujadas y un OPS de 1.031 (líder también) en 19 compromisos. El marabino también comanda en wOBA (.478), seguido por Víctor Bericoto (.468) y Tucupita Marcano (.464).

Entre los mayores hiteadores, Yonathan Daza de los Leones del Caracas lidera todo el circuito con 32 incogibles, apenas uno de ventaja de Muzziotti con 31, siendo los únicos toleteros con más de 30 incogibles en cuatro semanas de torneo.

Un tiburón liderando los jonroneros

En el apartado del poder, el novato de los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo comanda la LVBP en cuadrangulares con siete, persiguiendo la marca de Maxi Rodríguez como el jugador con más jonrones en su primer año en la Liga con 15 (2008-2009). Lo escolta muy de cerca el jardinero de Caribes de Anzoátegui, Romer Cuadrado (6) y más atrás Máximo Acosta y Yonathan Daza con cinco cada uno.

Areinamo también es líder en empujadas con 23, seguido por Yonathan Perlaza de las Águilas del Zulia con 20 y Aldrem Corredor junto a Yonathan Daza con 18.

En las carreras anotadas, Yonathan Daza puntea con 18, mientras le siguen David Rodríguez, Jadher Areinamo, Alí Castillo y Máximo Acosta con 17. Este último también es el líder en bases robadas con un total de ocho en lo que va de temporada.