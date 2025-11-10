LVBP: Bravos de Margarita dominan este apartado fuera de casa

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita han tenido un comienzo sólido en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siendo de los equipos que juega sobre .500 y que ha demostrado que está listo para competir al máximo. Los dirigidos por Henry Blanco buscarán revancha tras caer en la última Gran Final y sin duda su objetivo debe ser claro, conseguir el primer título de su historia.

Bravos de Margarita domina como visitante

Según un dato de QualityBeisbol, los Bravos de Margarita se han consolidado como uno de los equipos más efectivos fuera de casa en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Con un total de 111 imparables como visitantes, han demostrado una consistencia ofensiva que los mantiene a la cabeza del liderazgo en hits, lo que refleja la calidad de su lineup y la capacidad de adaptarse a diferentes estadios y rivales.

Este récord no solo habla de la fuerza individual de sus jugadores, sino también del trabajo en conjunto que realiza el equipo. La coordinación entre los bateadores y la estrategia de los entrenadores ha permitido que los "margariteños" mantengan un ritmo constante en cada juego, convirtiéndose en un rival temido en cualquier territorio.

El rendimiento fuera de casa es clave en cualquier campeonato, y Margarita lo ha entendido a la perfección. Sus 111 imparables como visitantes no solo representan estadísticas, sino también un mensaje claro: el equipo está listo para pelear por el liderazgo en la liga y dejar una huella en la temporada.

En general en la temporada, Bravos tiene un promedio colectivo de .266, con 192 imparables, entre ellos 44 dobles, tres dobles y 18 jonrones.