Victoria clave en Barquisimeto: Bravos se aleja y consolida su posición de élite en la LVBP

Los Bravos de Margarita lograron este viernes una valiosa victoria sobre los Cardenales de Lara con marcador de 6 carreras por 2 en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Este triunfo, combinado con la derrota de las Águilas del Zulia ante los Leones del Caracas, consolida a los insulares en el segundo puesto en solitario de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Un duelo de toma y dame

Los bates de Margarita tomaron la delantera desde la primera entrada. Edward Olivares inició la acción con un imparable al jardín central y más tarde anotó la primera rayita con un elevado de sacrificio.

La ofensiva isleña aumentó la ventaja en la parte alta de la tercera al sumar dos carreras más, poniendo el marcador 3-0. No obstante, los "Pájaros Rojos" no tardaron en descontar en la baja de la cuarta, gracias a un doblete de Juan Yépez, seguido por un sencillo de Luisangel Acuña, acercando las acciones.

El remate insular

A pesar de la reacción larense, Margarita recuperó inmediatamente la ventaja en la alta de la sexta con una anotación adicional.

El destino del encuentro se selló en la parte alta de la novena entrada. Los Bravos anotaron dos carreras cruciales para poner la pizarra 6-1, forzando a Cardenales a buscar un milagro.

Los crepusculares intentaron la remontada en la parte baja del noveno, pero la reacción llegó tarde y solo lograron anotar una carreras más antes de que el relevo insular asegurara el último out y la ajustada victoria.

Insulares y crepusculares volverán a verse las caras este sábado en el Antonio Herrera Gutiérrez para cerrar la serie de dos compromisos.