LVBP: Luis Sojo confiesa qué cosas han levantado el rendimiento de Leones

El mal inicio de temporada parece que ya está quedando atrás para los Leones del Caracas, quienes a día de hoy se ven más repotenciados y peleando en los puestos de arriba. Pero si bien todavía hay mucho camino por recorrer, Luis Sojo confía en que las cosas seguirán mejorando con el pasar de las semanas.

Previo a la jornada de este viernes, contra las Águilas del Zulia en el Estadio Monumental, el conjunto melenudo tiene récord de 9 victorias y 8 derrotas. Además, su racha de tres victorias al hilo les ha permitido dar ese salto importante en la tabla de posiciones hasta la cuarta casilla.

Sojo y Leones, a la expectativa de más peloteros

Para Luis Sojo y la directiva de los Leones del Caracas, todo era cuestión de tiempo. Y es que a medida que comenzaron a llegar más y más peloteros, el manager José Alguacil se encontró con ese "dulce problema" de contar con un roster plagado de talento y calidad, algo que ahora sí los está llevando por los senderos del triunfo.

"Aquí lo más importante es que se ha mantenido la confianza, la ética, el trabajo. Hay mucha confianza en los jugadores. Sabíamos que el equipo iba a salir de esa racha. Es una temporada muy corta, pero estamos preparados para lo que viene", comentó el gerente deportivo del conjunto capitalino a Meridiano.

Luego añadió: "Las incorporaciones son las que han llevado al equipo a cosas positivas (…) Ese cambio con Magallanes fue un ganar - ganar. Gracias a Dios lo que hemos visto de (Anthony) Vizcaya ha sido muy bueno y esperemos que siga así".

A la temporada 2025-2026 de la LVBP todavía le quedan muchos juegos por disputarse, lo que significa que los Leones tendrán la oportunidad de seguir sumando piezas de valor para asegurar ese boleto con destino al Round Robin. Es por eso que para Luis Sojo, y la fanaticada caraquista en general, las mayores alegrías todavía están por llegar.

"Estamos a la expectativa de que lleguen más peloteros. Wilkel Hernández estará aquí en los próximos días, Freddy Fermín ya está poniendo fecha, el mismo Salvador Pérez ha hecho público su participación, y todo eso nos tiene muy contentos", finalizó.