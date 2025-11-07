LVBP: Yonathan Daza disfruta su segunda temporada con los Leones del Caracas

El outfielder grandeliga, Yonathan Daza, vive al máximo su sexta temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la segunda con los Leones del Caracas luego de cuatro zafras con los Tiburones de La Guaira.
NOTAS RELACIONADAS
“El año pasado tuve la oportunidad de conocerlos un poco. Había llegado nuevo y me sentía un poco con pena, pero este año me ayudó mucho llegar desde el primer día del minicamp, agarré mucha confianza con todos y se está traduciendo en el terreno de juego”, comentó en exclusiva para Meridiano.
Daza ha iniciado con línea ofensiva de .338/.349 /.588/.937 con cuatro cuadrangulares (nuevo tope personal) y 13 empujadas en apenas 17 juegos.
“Trato de venir a divertirme”, admitió. “Es muy bonito venir a jugar con tantas personas buenas, a mí me encanta estar con Harold (Castro) con Lenyn (Sosa) yo creo que eso me ayuda a mí como pelotero y sigo creciendo, sigo trabajando y gracias a Dios estar aquí con los Leones del Caracas”.