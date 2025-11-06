LVBP: Leones sufrirá una reprogramación en su calendario para la quinta semana

Suscríbete a nuestros canales

Luego de unas primeras semanas con más puntos bajos que altos, todo parece indicar que los Leones del Caracas han comenzando a engranar y están dispuesto a seguir escalando posiciones. Y es que las incorporaciones de varias figuras de peso han ayudado de gran manera al manager José Alguacil, quien ahora cuenta con un roster más competitivo.

Para la jornada de este jueves, los melenudos medirán fuerzas contra los Bravos de Margarita en el Estadio Monumental, con la única misión de extender a tres su racha de victorias. Recordemos que el equipo viene de triunfar en condición de local frente a Águilas del Zulia (16 a 3) y Tigres de Aragua (7 a 3).

Leones pone en pausa un juego importante

Después de enfrentar esta noche a los insulares, Leones del Caracas disputará otros dos careos también en la capital contra Águilas (viernes 7) y Navegantes del Magallanes (domingo 9), este último será el mismo rival al que se medirán un día antes (sábado 8) en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Pero si bien la quinta semana también les tocaba abrir en el Estadio Monumental, ahora todo ha tomado un nuevo rumbo. Y es que según informó el manager José Alguacil a los medios de prensa, el duelo contra los Cardenales de Lara del martes 11 de noviembre será reprogramado, ya que el estadio será usado dicho día para otro propósito.

De esta manera, los Leones solo tendrían compromisos los días jueves 13, contra Magallanes; sábado 15, contra Cardenales; y domingo 16, contra Tigres. Todos en condición de visitante.