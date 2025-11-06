Juegos para este jueves 6 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 6 de noviembre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estará lista, para llevarle una nueva jornada a la afición y a continuación, te mostraremos, los encuentros pautados en este día.

Uno de los puntos a destacar, es que solamente se disputarán tres encuentros, motivado a que Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui tienen el día libre. Las ciudades donde se verá acción, serán: Valencia, Maracay y Caracas.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Águilas del Zulia (José Dávila) vs Navegantes del Magallanes (Júnior Guerra) a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Tiburones de La Guaira (Zac Grotz) vs Tigres de Aragua (Richard Gallardo) a las 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

- Bravos de Margarita (Melvi Acosta) vs Leones del Caracas (por definir) a las 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.