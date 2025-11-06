Resultados de la LVBP en este miércoles 5 de noviembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El "Ombligo" de semana llegó con más beisbol en la pelota rentada venezolana y como de costumbre, repasaremos cada uno de los resultados en la jornada de este 5 de noviembre.

Aunque no hubo tantas carreras, como en la jornada anterior, la mayoría de los desafíos tuvo un resultado abultado y de hecho, uno solo concluyó por diferencia mínima.

El pictheo de Águilas aplaca los bates de Tiburones:

Después de recibir 16 rayitas ayer, los lanzadores de las Águilas del Zulia toleraron solamente tres está noche ante los Tiburones de La Guaira, para superarlos con pizarra de 7 carreras por 3 en el estadio Universitario.

Águilas del Zulia 7-3 Tiburones de La Guaira

Bravos vapulea nuevamente a Magallanes:

Por segunda noche en fila, los bates de los Bravos de Margarita fabrican 10 rayitas contra el pitcheo de los Navegantes del Magallanes y en esta oportunidad, le propinaron una paliza de 10 carreras por 3 en el estadio José Bernardo Pérez.

Bravos de Margarita 10-4 Navegantes del Magallanes

Caribes gana por la mínima:

El único duelo cerrado de la noche fue entre Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui, donde los orientales vencieron por la mínima 3 carreras por 2 a los "Crepusculares", en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

Cardenales de Lara 2-3 Caribes de Anzoátegui

Leones gana cómodo ante Tigres:

Un inning de dos anotaciones y otro de cinco, fue suficiente, para que los Leones del Caracas doblegaran a los Tigres de Aragua con score final de 7 carreras por 3 en el estadio Monumental Simón Bolívar.