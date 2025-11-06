LVBP: Águilas cortan el buen momento de Tiburones con una sólida victoria

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia retomaron el camino del triunfo en su visita al Estadio Universitario en la noche de este miércoles. Allí, los dirigidos por el manager Lipso Nava no tuvieron muchos inconvenientes para imponerse con pizarra de 7 a 3 a los Tiburones de La Guaira, cortándole así su racha de tres victorias al hilo.

Águilas continúan al acecho del liderato

Luego de inning y medio sin hacerse daño, los litoralenses inauguraron las acciones en la baja del segundo. Y es que Jadher Areinamo, el pelotero del momento, sacudió su séptimo cuadrangular de la temporada entre los jardines izquierdo y central. Minutos después, Luis Matos remolcó otra con elevado de sacrificio.

Sin embargo, los rapaces picotearon con ganas y en entradas seguidas para tomar la delantera. En el cuarto, José Pirela descontó con elevado de sacrificio, pero un error en tiro de Areinamo permitió que la visita anotara también la del empate.

Mientras en el quinto Alí Castillo impulsó la de irse arriba con un sencillo al jardín central, para el sexto capítulo José Herrera pegó un enorme doble también por la pradera central, lo suficientemente lejos para que anotara Yonathan Perlaza desde la inicial.

Los escualos descontaron en el octavo por medio de un hit productor de Máximo Acosta, aunque de poco sirvió tras el rally que protagonizaron los zulianos en el noveno. Allí, Castillo empujó otra con un sencillo, en tanto que Simón Muzziotti impulsó las últimas dos rayitas con un triple.

De esta manera, Águilas del Zulia (9-7) eleva nuevamente su vuelo para acercarse a dos juegos del primer lugar. Por su parte, Tiburones de La Guaira (8-9) cede un poco de terreno para mantenerse en la mitad de la tabla de posiciones.