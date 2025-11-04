LVBP: Águilas sufren la baja por tiempo indefinido de uno de sus talentosos prospectos

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia alzarán su vuelo en esta cuarta semana de ronda regular con la misión de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para ello, los dirigidos por el manager Lipso Nava comenzarán su transitar enfrentándose este martes a los Leones del Caracas, en el Estadio Monumental.

El buen momento del equipo es más que evidente, y eso sin duda es lo que tratarán de preservar en sus próximos compromisos. Sin embargo, la organización anunció la baja de uno de sus talentosos prospectos, quien sale del roster por tiempo indefinido. La figura en cuestión es Jaison Chourio.

Águilas, a la expectativa del posible regreso de Jaison Chourio

Según informó el departamento de comunicaciones del conjunto zuliano, Jaison Chourio viajará a los Estados Unidos para cumplir compromisos con su organización, los Guardianes de Cleveland. Si bien su ausencia no tiene una fecha estimada, la organización confía en su pronta reincorporación.

Recordemos que el jardinero venezolano debutó con las Águilas del Zulia en la zafra 2022-2023. En aquel entonces no conectó hits en seis visitas al plato, aunque sacó tres bases por bolas y anotó par de carreras.

Luego, para la 2023-2024, participó en 13 compromisos y bateó para .273 de promedio producto de tres indiscutibles en 11 turnos, con una carrera impulsada y tres anotadas.

Jaison Chourio regresó a las Águilas para esta temporada luego de un gran año en Ligas Menores, donde dejó un altísimo rendimiento en Clase-A+. Se espera que pueda debutar en Doble-A en 2026, ya que se trata de uno de los prospectos mejor valorados de los Guardianes de Cleveland.

Números de Jaison Chourio en la temporada 2025-2026 de la LVBP