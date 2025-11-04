LVBP: Bravos de Margarita tiene un nuevo importado para lo que resta de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Margarita comienzan esta cuarta semana de la temporada regular con nuevas noticias para todos sus fanáticos. La organización anunció la llegada del lanzador dominicano, Ángel Rondón, con la finalidad de mejorar y darle más profundidad al cuerpo de lanzadores.

El pelotero de 27 años está de regreso con el conjunto margariteño en lo que dejó muy buenas impresiones con sus participaciones en la campaña 2024/2025. Su capacidad para mantener el control del juego y responder en momentos clave lo convirtió en una pieza confiable dentro del staff de lanzadores.

Los dirigidos por Henry Blanco tienen la tercera mejor efectividad de la pelota criolla en la actualidad (4.30). Pero en su búsqueda de mejorar, la llegada de este nuevo importado les da mucha más calidad y tranquilidad, ya sea en la rotación o desde el bullpen.

Bravos trae de regreso a este importado

Rondón, con experiencia en la MLB en 2021 y 2022 con los Cardenales de San Luis, no solo luce potencia en sus envíos, sino también una mentalidad competitiva que eleva el nivel de todo el equipo en estos próximos dos meses del calendario.

En tres años de trayectoria en la LVBP, registra cinco victorias y cuatro derrotas, 24 juegos lanzados, 81.1 innings de labor, 39 boletos, 48 ponches y efectividad de 3.76. Con Bravos, terminó con un balance de tres triunfos y cero derrotas.

Finalmente, el regreso de Ángel Rondón reafirma el compromiso de los Bravos de Margarita con la construcción de un roster sólido y equilibrado que les permita soñar nuevamente con la clasificación y así pelear por estar entre los candidatos a ganar el tan ansiado título.