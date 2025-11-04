LVBP

LVBP: Carlos Pérez hará su estreno con Caribes de Anzoátegui

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 12:10 pm

Carlos Pérez ha sonado un total de 54 jonrones en las últimas dos temporadas en las ligas menores de MLB

Caribes de Anzoátegui tiene grandes noticias para el inicio de la cuarta semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los aborígenes anunció la incorporación de Carlos Pérez, quien hará su estreno en la jornada de este martes 4 de noviembre contra Cardenales de Lara.

Después de una semana negativa de solo un triunfo en cinco partidos, la 'Tribu Oriental' buscará arrancar con el pie derecho una serie de dos compromisos ante los actuales monarcas de la pelota criolla. El receptor se une a los anzoatiguenses, luego de llegar vía cambio en la pasada campaña desde Navegantes del Magallanes.

Carlos Pérez se pone el uniforme de Caribes con la vara alta después de dejar una presentación notable en las ligas menores de MLB. Su llegada genera altas expectativas tanto en los fanáticos como en sus compañeros de equipo, quienes confían en su potencial para aportar poder al lineup de la organización.

Números de Carlos Pérez en MiLB

Aunque no recibe la oportunidad de ver acción en las Grandes Ligas, el nativo de Valencia se ha mantenido productivo en MiLB con estadísticas notables en las últimas dos temporadas. En 2025, el receptor se consolidó como el pelotero venezolano con más jonrones en las menores con 27 cuadrangulares, además de eso, coleccionó promedio al bate de .286, 87 remolcadas, 75 anotadas, 115 hits y OPS de .944 en 111 juegos.

En la LVBP, Pérez no ve acción desde la temporada 2023-24 cuando pertenecía a los Navegantes del Magallanes. En 29 desafíos, el experimentado registro .304 de average, cinco vuelacercas, 19 impulsadas, 31 inatrapables, nueve anotadas, .354 en porcentaje de embasado (OBP) y .500 de slugging en 102 visitas al plato.

 

