LVBP: Anthony Vizcaya agradece a Leones y le envía un mensaje al Magallanes

Aunque este lunes 3 de noviembre fue día libre en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el torneo igualmente se sacudió, con un cambio realmente importante entre los Eternos Rivales. En dicha transacción, los Navegantes del Magallanes enviaron a Anthony Vizcaya a los Leones del Caracas, a cambio del abridor Yohander Méndez.

Si bien Yohander Méndez es un lanzador interesantísimo, al que le queda mucha pelota por delante, no cabe duda de que la pieza más mediática de este canje es Anthony Vizcaya, quien en los últimos años ha sido uno de los mejores relevistas de nuestro campeonato.

Al llegar a Leones del Caracas, el derecho conversó con el departamento de prensa del equipo melenudo, para dar sus primeras impresiones sobre el nuevo desafío que le tocará asumir con los caraqueños, y además, para enviarle un mensaje a los Navegantes del Magallanes y a la fanaticada del equipo turco, que durante muchos años apoyó incansablemente al serpentinero.

Las palabras de Anthony Vizcaya

Primero, en sus declaraciones para el equipo de prensa de los Leones del Caracas, Anthony Vizcaya quiso agradecerle a la organización que le está abriendo las puertas en esta nueva etapa de su carrera deportiva. "Gracias a los Leones porque me están dando una nueva oportunidad. A todo el equipo en general".

Además, el diestro quiso también dedicarle unas palabras a su ya antigua franquicia, los Navegantes del Magallanes, con quienes se consagró campeón en la temporada 2021/22. "Gracias a los Navegantes del Magallanes por cada año y por cada meta alcanzada", resaltó.

Del mismo modo, Anthony Vizcaya afirmó estar listo para asumir su nueva responsabilidad con los Leones del Caracas. "Se cierra un ciclo, pero se abre uno nuevo. Voy a dar lo mejor de mi cada día, porque ahora es que queda juego, ganas de competir y ganar", finalizó.