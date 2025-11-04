LVBP: Este equipo tiene el mejor relevo en lo que va de temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El rendimiento del bullpen ha sido determinante en el desarrollo de la actual temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los números de efectividad reflejan con claridad cuáles equipos han logrado mantener la solidez desde el relevo y cuáles han sufrido en los innings finales.

Este martes arranca una nueva semana de acción y sin duda, los ocho equipos del circuito buscarán fortalecer aún más este departamento para seguir sumando triunfos en esta vibrante campaña del beisbol venezolano.

Tigres de Aragua tienen el mejor bullpen

Los Tigres de Aragua, con una efectividad de 3.45, se consolidan como el bullpen más confiable del campeonato. Su cuerpo de relevistas ha sabido responder en situaciones complicadas, convirtiéndose en una pieza clave para sostener ventajas y mantener al equipo en la pelea.

La mezcla de juventud y experiencia en el relevo ha permitido a los aragüeños destacarse por su temple y precisión, factores que explican en buena parte su éxito reciente y su posición entre los contendientes más sólidos del presente campeonato de la LVBP.

Resto de equipos:

⁠Magallanes 3.58 ⁠Caribes 3.78 Bravos 4.30 Lara 4.74 ⁠Tiburones 5.72 Águilas 6.11 Leones 6.41

En resumen, las cifras dejan claro que el pitcheo relevista marca una diferencia importante en el rendimiento de los equipos. Quienes han sabido cuidar su bullpen disfrutan hoy de mayor estabilidad y resultados positivos, mientras que los que no han encontrado la fórmula sufren las consecuencias en la tabla de posiciones.

Los Tigres de Aragua gracias a este departamento, se encuentra sólidos en el primer lugar de la clasificación, con récord de 11-4, el mejor hasta ahora.