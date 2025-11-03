LVBP: Grandeliga de New York Yankees se unirá a los Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Aragua tiene grandes noticias para seguir dominando el inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los bengalíes recibirán incorporaciones de lujo en el arranque de la cuarta semana de campeonato en la pelota criolla.

La organización de Maracay tendría todo listo para añadir en su roster para los venideros partidos a Jorbit Vivas, pelotero venezolano quien dio el salto a las Grandes Ligas en la reciente campaña. El infielder grandeliga será activado este martes 4 de noviembre por los felinos, de acuerdo con la información del periodista Carlos Valmore Rodríguez.

El segunda base recibió la oportunidad de participar en el primer equipo de los Yankees de Nueva York en la culminada temporada de MLB, donde desapareció su primer cuadrangular como bigleaguer. En su primera experiencia en el mejor béisbol del mundo, el camarero dejó promedio al bate de .161, cinco remolcadas, seis anotadas, nueve hits, par de dobles y un OPS de .516 en 56 turnos al bate.

Posibles incorporaciones de Tigres de Aragua

Además de la llegada de Jorbit Vivas, los dirigidos por Oswaldo Guillén también recibieron agradables noticias sobre Deolis Guerra, quien estaría listo para la quinta semana de acción en la pelota criolla, según Carlos Valmore. Asimismo, el equipo se encuentra en negociaciones para asegurar el permiso de Kervin Castro, que dejó un WHIP de 1.04 y y 10 K/9 en 47.0 entradas como cerrador en la sucursal Triple-A de los Yankees de Nueva York.

De concretarse ambas incorporaciones, el bullpen de los Tigres sumaría brazos de alto impacto para los innings finales, adiciones necesarias para mantenerse en lo más alto de la LVBP. Previo a la cuarta semana de la campaña, los Tigres marchan en la cúspide de la tabla de posiciones con récord de 11 victorias y cuatro reveses.