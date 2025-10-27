MLB: Carlos Mendoza pierde a una pieza importante de su cuerpo técnico

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que ha generado sorpresa, los Mets de Nueva York no renovarán el contrato de Antoan Richardson, su coach de primera base. La salida se produce tras no llegar a un acuerdo económico, lo que deja al coach en libertad para buscar nuevas oportunidades en otra organización.

Richardson, quien llegó al equipo en diciembre de 2023 junto al mánager Carlos Mendoza, fue una figura esencial en el desarrollo del juego agresivo en las bases. Bajo su dirección, los Mets lograron un récord de 39 robos consecutivos sin ser atrapados, y terminaron la temporada 2025 con 147 bases robadas en 165 intentos, el quinto mejor registro en MLB.

El impacto directo en Juan Soto y su proyección para 2026

Uno de los jugadores que más se benefició del trabajo de Richardson fue Juan Soto, quien empató el liderato de la Liga Nacional con 38 bases robadas. Su evolución como robador fue atribuida en gran parte a la guía técnica del coach, que optimizó su lectura de lanzadores y tiempos de salida.

La salida de Richardson podría tener implicaciones directas en la proyección de robos de Soto para la temporada 2026. Aunque aún no se sabe si el jardinero dominicano mantendrá la misma agresividad en las bases, la ausencia de su mentor podría reducir su volumen de intentos, afectando tanto su valor estadístico como su impacto ofensivo.

Una decisión cuestionable en medio de una reestructuración

La negativa de los Mets a invertir en la continuidad de Richardson ha sido vista como una decisión extraña, especialmente considerando su alto rendimiento y aprobación dentro del clubhouse. En medio de una reestructuración tras quedar fuera de la postemporada, prescindir de una pieza clave en el desarrollo de los corredores parece un paso atrás en la evolución del equipo.

Con la salida de Richardson, los Mets deberán encontrar un reemplazo capaz de mantener el nivel de agresividad y eficiencia en las bases.