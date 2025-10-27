MLB: Dodgers definen a sus abridores contra Azulejos para los siguientes dos juegos

Suscríbete a nuestros canales

En una mayor cantidad de ocasiones, durante un careo corto los juegos impares tienen una importancia adicional, estos pueden marcar pauta y definir el eventual ganador de la competencia. Con eso presente y la Serie Mundial 2025 igualada a 1 partido, Dodgers de Los Ángeles definió a sus lanzadores abridores para confrontar a los Azulejos de Toronto en las siguientes dos fechas.

El Clásico de Octubre a partir de este lunes se traslada al feudo de los esquivadores; la única coronación en el Dodger Stadium data de 1963, cuando se completó barrida de cuatro partidos sobre Yankees de Nueva York, por lo que para alcanzar esa aspiración, deberán prevalecer en las siguientes 3 partidas.

MLB - Serie Mundial - Postseason - Playoffs - World Series - Grandes Ligas

Para las dos primeras, el mánager Dave Roberts anunció a Tyler Glasnow para el juego 3, en lo que será su tercera presentación en una Serie Mundial, las anteriores fueron en la de 2020 con Rays de Tampa Bay, que chocaron precisamente con los Dodgers.

Ambos duelos los perdió, acumuló 9.1 entradas de 9 imparables, 3 cuadrangulares, 10 anotaciones que fueron limpias, 9 bases por bolas, 15 ponches para promedio de carreras limpias permitidas en 9.64 más whip de 1.92.

¿Luego de Tyler Glasnow quién va?

En la actual postemporada ha dejado 0-0, 13.1 innings, 18 chocolates recetados, 0.68 de efectividad y whip en 1.13.

Por otra parte, Shohei Ohtani estará para el cuarto juego en lo que será su primera apertura vitalicia en esta instancia. En estos playoffs de MLB lleva 2-0, 2.25 en ERA, 0.75 de whip así como 19 pasados por la guillotina en 12 tramos.