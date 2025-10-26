MLB: Dodgers aplican su principal virtud y bajan a los Azulejos del pedestal

Suscríbete a nuestros canales

Previo al primer juego de la Serie Mundial 2025, señalamos la principal falencia de los Dodgers de Los Ángeles para esta confrontación ante Azulejos de Toronto. Eso precisamente les pasó factura en el primer duelo, pero nada que ver para el segundo y de ese modo, se aseguró lo mínimo, ir a casa con la cosa igualada.

Yoshinobu Yamamoto fue el gran arquitecto de todo; en este tiempo del beisbol y la MLB bien sabemos la rareza que representan los pitchers abridores que cubren la ruta completa, pero el nipón justo ofreció eso a su equipo, sin la necesidad de recurrir a un bullpen que de manera general, en esta postemporada ha sido castigado.

Dodgers vs Azulejos

9 entradas de solo 4 imparables, 1 carrera en contra (que fue limpia), apuntalaron el primer triunfo de los esquivadores en este clásico, y él hizo evidente lo que suele ocurrir en esta disciplina, luego de una gran producción ofensiva, es complejo repetirla a la jornada siguiente. Los Blue Jays fueron apaciguados.

Para él, todo el reconocimiento porque a pesar de que recibió 2 imparables de los dos primeros bateadores que enfrentó, en lo sucesivo maniató con facilidad y sacó provecho de la ventaja inicial dada por sus compañeros al bate; Freddie Freeman que ligó doble y se engomó con sencillo de Will Smith.

Sí, Toronto empató en el cierre del 3ro, la disputa estuvo cerrada, por un momento se desconoció hacia quién favorecía pero el derecho siguió firme, y más allá de unos conatos débiles, mantuvo excepcional firmeza aguardando el pleno respaldo que llegó en el 7mo de la suerte.

MLB - Serie Mundial - Grandes Ligas - World Series

Ahí Smith de nuevo se hizo sentir con cuadrangular solitario, más adelante Max Muncy vino con lo mismo. Eso definió todo, y con 2 más en la 8va, Dodgers aseguró el score, 5x1, igualó la serie y mantuvo la posibilidad de que en casa, se consiga el primer bicampeonato en la historia de la franquicia.