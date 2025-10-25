MLB: Alejandro Kirk es el primero de México con este tipo de batazo en una Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Por una u otra razón, la Serie Mundial de la MLB es evento donde ocurren situaciones con repercusiones de trascendencia, en la historia vista desde diversas perspectivas. Para el primero del Clásico 2025 entre Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto, correspondió a Alejandro Kirk como nativo de México.

Durante la baja del 4to inning, el receptor de los canadienses despachó sencillo ante el abridor Blake Snell; esa conexión le permitió equipararse con sus connacionales Beto (Bobby) Ávila, Jorge Orta, Aurelio Rodríguez, Erubiel Durazo, Benjamín Gil y Karim García, como los únicos aztecas con hit un juego de World Series.

Pero más adelante, en la locura de rally que asestaron los Blue Jays con 9 anotaciones en el 6to tramo, Kirk redondeó esa casi decena con un jonrón que también remolcó a Vladimir Guerrero Jr.. Ahí estuvo el hecho histórico porque ningún mexicano lo había conseguido en esta instancia que define al campeón de Grandes Ligas.

Alejandro Kirk ¡Órale!

En cuenta de 1 bola sin strike, Alejandro castigó una recta de cuatro costuras del relevista Alex Vesia. Tras el contacto, la bola salió a 102.3 millas por hora y abandonó el terreno del Rogers Centre, tras recorrer 403 pies de distancia por el jardín central.