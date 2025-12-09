1.800 metros de dominio: Steady busca adueñarse del Clásico Emisael Jaramillo (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo. El majestuoso Hipódromo La Rinconada presenta una interesante programación de trece competencias para su gran jornada de cierre. El óvalo de Coche abrirá sus puertas muy temprano el domingo 14 de diciembre para recibir a la fanaticada hípica y garantizar un gran espectáculo.

El Clásico Internacional Emisael Jaramillo (GI) engalana la Tarde

Diez pruebas selectivas engalanan la tarde-noche de carreras. En la tercera competencia de la jornada, se disputará la primera edición del Clásico Internacional Emisael Jaramillo (GI) en un recorrido de 1.800 metros.

Este evento rinde merecido tributo a Emisael Jaramillo, ganador de más de 5.000 victorias en su carrera profesional entre Venezuela y Estados Unidos. Jaramillo es un digno representante del tricolor nacional que ha llevado el nombre del país a su máxima expresión.

Favorita indiscutible: Steady busca el Gran Premio

La importada Steady (CHI) emerge como la favorita sin discusión. Propiedad del Stud "Doña Ester", la pupila de Juan Carlos García Mosquera exhibe una campaña en Venezuela de (7-3). La manera contundente en que se impuso en su última salida la posiciona como la firme candidata para anexarse una nueva prueba selectiva.

Las enemigas a vencer

Dos yeguas se presentan con credenciales suficientes para comprometer el triunfo de la favorita:

Fast Sensations: Indudablemente, esta yegua puede complicar a la gran favorita. Si bien regresa tras 49 días sin correr, no se debe olvidar que logró ganarle a la antes mencionada. En esta ocasión, estrena la cuadra de Jesús Antonio Romero.

Naa Dudette (USA): Sus dos segundos lugares consecutivos avalan su calidad. Es una yegua que, si se presenta una fuerte pelea en los metros iniciales, aprovechará al máximo su atropellada para intentar alcanzar el liderato en los metros finales.

La mesa está servida

La competencia promete un gran espectáculo, con una premiación adicional especial de $150.000 que incrementa el valor de la prueba. El Clásico Jaramillo abrirá una serie de intensos duelos que pondrán el broche de oro a la temporada hípica.