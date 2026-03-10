WBC: Luis Arráez encabeza este apartado del Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El infielder venezolano Luis Arráez se ha consolidado como la figura ofensiva más dominante en el arranque del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras la reciente victoria de la selección de Venezuela sobre el combinado de Nicaragua con pizarra de 4-0 en el loanDepot Park, Arráez se posicionó en la cima del departamento de extrabases de todo el torneo, acumulando un total de cinco conexiones de este tipo en apenas tres compromisos disputados.

El actual jugador de los Gigantes de San Francisco ha transformado su perfil de bateador de contacto en una amenaza de poder constante durante el certamen internacional. Con una actuación de 5-4 en su encuentro ante Israel, que incluyó dos cuadrangulares y dos dobles, Arráez superó la marca del surcoreano Bo Gyeong Moon, quien se mantiene como su perseguidor más cercano con 4 extrabases.

El despliegue de poder de La Regadera en Miami

La actuación de Arráez en la presente edición del WBC ha sido histórica. Al conectar dos vuelacercas frente al pitcheo israelí, el yaracuyano se convirtió en el primer pelotero en la historia del Clásico Mundial de Beisbol en registrar dos juegos de múltiples jonrones en su carrera dentro del torneo. Esta explosión ofensiva es notable considerando que, en su trayectoria en las Grandes Ligas, solo registra un encuentro con más de un cuadrangular.

En el departamento de remolcadas, Arráez quien posee siete solo es superado por el surcoreano con 11. “La Regadera exhibe línea ofensiva de .545/.583 /1.364/1.947.