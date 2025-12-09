El Clásico Senegal (GI) es de Farolera: La importada quiere el triunfo selectivo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del hipismo nacional llega a su fin. La última reunión se celebrará este domingo 14 de diciembre en el Hipódromo Nacional La Rinconada. La jornada comienza a la 1:30 de la tarde y ofrece un programa de trece carreras, diez de las cuales serán selectivas. El popular juego del 5y6 estará activo a partir de la octava carrera, la primera válida.

Homenaje al Gigante: El Clásico Senegal

La jornada incluye el Clásico número 20 en honor al gran corredor argentino Senegal. Este caballo comparte el récord de ser uno de los tres ejemplares capaces de ganar el Clásico Simón Bolívar en años consecutivos. Senegal brilló en Venezuela con 16 actuaciones que resultaron en 12 triunfos, contando con la monta de dos leyendas del sillín como Raúl Bustamante y Gustavo Ávila.

La Cita de las Potrancas por $150.000

Para este domingo, doce potrancas nacionales e importadas de dos años componen una nutrida nómina. Las jóvenes promesas se verán las caras en un recorrido de 1.100 metros, compitiendo por una premiación adicional especial de $150.000.

Las Candidatas al Triunfo Selectivo

Dentro de las aspirantes al triunfo, indudablemente se debe mencionar a:

Farolera (USA): Esta importada viene de ganar de gran forma en su carrera de estreno el pasado mes de noviembre. La hija del semental Maximum Security en Charming en Becky buscará obtener su primera prueba selectiva en su corta campaña, lo que sería un gran logro para el entrenador Fernando Parilli Araujo y sus allegados.

Latina Parts: La yegua de Humberto Correia Jr. tuvo un buen debut al llegar en el segundo lugar, a solo tres cuartos de cuerpo de Priyanka. Luego de 63 días, la hija de King Seraf regresa a la pista en búsqueda de su primera victoria.

Bella del Cielo: Otra pupila de Parilli Araujo que despuntó en sus inicios al punto de ganar dos pruebas selectivas. En esta ocasión, vuelve a la acción luego de 56 días sin correr. Gracias al trabajo de su entrenador y equipo de cuadra, se espera que demuestre un excelente performance; no se puede descartar.

Recuerdo de 2024: Kleobule Hizo entró en la Historia

La carrera de potras disputada en 2024 culminó con una victoria para el ejemplar Kleobule. La entrenada por Luis Peraza, con la monta de Emisael Jaramillo, logró un tiempo de 66 segundos exactos para el recorrido de 1.100 metros, sentando un precedente en la prueba.