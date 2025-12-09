MLB: ¿Carlos Mendoza es e indicado para dirigir a New York Mets?

Suscríbete a nuestros canales

Existe una diferencia descomunal entre lo que fue la primera temporada de Carlos Mendoza al frente de los Mets de Nueva York y la segunda en las Grandes Ligas. En la primera, el manager venezolano logró meterse en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Los Angeles Dodgers, mientras que, en la segundo y con el favoritismo a su favor ni siquiera alcanzo la Postemporada MLB.

El dirigente tiene la misión de darle vuelta a lo que fue una presentación paupérrima como mandamás en la pasada campaña, pero el daño no fue del todo su responsabilidad. La inestable labor del pitcheo, que tuvo a la rotación abridora en el vigésimo puesto con efectividad colectiva de 4.13, estadística que fue determinante en el desplome total del equipo.

Mendoza aún le queda un año de garantía como capataz de los metropolitanos y para su buena fortuna la gerencia del equipo, liderada por Steve Cohen, tiene los recursos suficientes para entregarle un mejor conjunto para regresar como candidatos a la corona. En la presente temporada baja, los neoyorquinos han realizado algunos movimientos notables como es la contratación de Devin Williams y Marcus Semien, quien llegó vía cambio desde Texas Rangers.

Carlos Mendoza autocrítico para la temporada 2025

Después de una campaña simplemente decepcionante, el dirigente venezolano recibió la confianza para volver al banquillo para 2026, pero sabe que tiene que cumplir con buen accionar como estratega si quiere permanecer en su cargo a tiempo completo en Las Mayores.

No fue lo suficientemente bueno. Cuando hablas de un equipo que llegó a la temporada con tantas expectativas, quedamos cortos. Y eso me corresponde a mí como manager. Tengo que ser mejor", reflexionó Mendoza.

Con el manager con intenciones de devolver a lo más alto a los metropolitanos, el equipo seguirá atacando en la agencia libre de las Grandes Ligas, donde todavía se encuentran piezas apetecibles en el mercado como Framber Valdez, Ranger Suárez y Kyle Schwarber, quien buscan un acuerdo jugoso y el equipo es uno con cuentan con los recursos monetarios para firmar a estos peloteros.