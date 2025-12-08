Karol G rompe récords de audiencia con el estreno de “La Premiere”

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 7 de diciembre de 2025, Karol G hizo historia con el lanzamiento mundial de “La Premiere”, un especial audiovisual que exploró a fondo el universo de su último álbum, “Tropicoqueta”.

A través de una transmisión simultánea por importantes cadenas de televisión en múltiples países la artista convocó a sus fans en todo el mundo a revivir su música, sus raíces, su historia, sin barreras geográficas.

"La Premiere" de Karol G

Pero “La Premiere” no es un concierto común. Producido por Bichota Films, se define como un híbrido entre documental, show audiovisual y celebración sonora que busca expandir y reinterpretar el impacto de “Tropicoqueta”.

Grabado en múltiples locaciones como Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín, el especial ofrece versiones únicas, arreglos nuevos, actuaciones exclusivas y material íntimo que revela el proceso creativo de la cantante.

Durante la emisión, se presentó el tan esperado videoclip oficial de “Ivonny Bonita”, filmado en un escenario boscoso, con efectos visuales dramáticos, fuego y simbolismos de transformación.

Esa producción, junto con otras de canciones clave como “Papasito”, “Tu Perfume” o “Coleccionando Heridas” (junto al legendario Marco Antonio Solís) destaca no sólo por su estética, sino por la intención de mostrar distintas caras de la reggaetonera.

Según su equipo, el propósito de este documental es que los fans experimenten “Tropicoqueta” en una nueva dimensión no solo escuchando, sino viendo, sintiendo, conectando.

Un detalle muy comentado

El especial no sólo despertó emociones, también ha desatado curiosidad (y algo de controversia) entre seguidores. Uno de los detalles más comentados es la ausencia en la transmisión del tema “Verano Rosa” colaboración con su novio Feid a pesar de ser parte del álbum.

Esa omisión del tema que Karol G calificó como su “favorito del álbum” y algunos gestos en redes sociales generaron rumores de una supuesta ruptura entre ambos artistas, los cuales vienen rodando desde hace semanas.

No obstante, hay que resaltar que, al finalizar la transmisión se leía la palabra: “Continuará”, lo que deja entrever que, próximamente ‘La Bichota’ lanzará una segunda entrega de “La Premiere” con los videoclips de las canciones restantes.