Karol G impone tendencia con sexy bañador naranja

El estilo de la cantante y compositora colombiana Karol G suele variar según los eventos que pueda tener en el mundo. En ocasiones luce elegantes vestidos, en otras opta por llevar poca ropa, como lo hizo recientemente con un bañador de dos piezas en tono naranja.

Una belleza única

La intérprete de “Gatúbela” se mostró con la piel bronceada, flores a su alrededor y el cabello mojado, dejando a sus 71,3 millones de seguidores en Instagram impactados de tanta belleza.

Las imágenes emulando que la estrella paisa estaba en la selva, logró el objetivo de encender las plataformas por su belleza, estilo y silueta para lucir perfecta en traje de baño.

Hasta el momento la publicación tiene 1,7 millones de me gustas y múltiples comentarios por lo bien que luce la ganadora del Grammy.

Las fotos se dan como parte de una colaboración entre Carolina Giraldo Navarro, con la reconocida marca de ropa Diesel. La marca se inspiró en el álbum “Tropicoqueta”, para una colección cargada de mucho color y sabor.

“Una colección cápsula de nueve piezas inspirada en el nuevo álbum, Tropicoqueta. Celebra la libertad creativa, la identidad y el poder de expresarte a través de lo que llevas puesto. LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo”, escribieron en Instagram.