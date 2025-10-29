Karol G saca su lado más sensual y estrena una cápsula con Diesel

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana, Karol G, no se conforma con liderar las listas musicales. Ahora también se alía con la icónica marca italiana Diesel para lanzar una colección cápsula de nueve piezas que mezcla su universo visual, su espíritu latino y el código urbano-chic de la firma.

Inspirada directamente en su quinto álbum de estudio, “Tropicoqueta”, la colección agita los códigos habituales de la moda rápida y apuesta por un diseño que abraza la identidad y la libertad de expresión.

“LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando a sus raíces, fuerza y energía con orgullo”, señala la campaña oficial.

¿Dónde conseguir la nueva ropa de Karol G?

La buena noticia para los fans y amantes de la moda, es que la colección ya está disponible en la web oficial de Diesel y se puede pedir desde varios países del mundo.

Dentro de esta colección, podemos encontrar: chaquetas, bikinis, bolsos, lentes y más. Vale resaltar que, “LATINA FOREVA” busca enamorar a los seguidores de la marca y también de la colombiana, quien viene de conquistar grandes escenarios y pasarelas.

¿Cuánto cuesta la colección Karol G x Diesel?

La gama de precios va desde lo accesible hasta piezas más premium:

Camisetas y tops de bikini: 98,95 dólares

Gorra de color perla: 128,05 dólares

Shorts: 227,01 dólares

Vestido-polo de punto naranja: 523,86 dólares

Gafas futuristas en tonos naranja tropical: 209,54 dólares

Karol G y Diesel han dado en el blanco. Con un lanzamiento calculado, una narrativa auténtica y precios que permiten distintos niveles de acceso, esta cápsula tiene todo para convertirse en icono de esta temporada.