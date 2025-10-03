Karol G seduce con sus movimientos en el cabaret más importante de París

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Karol G ha probado lo que es participar en los eventos más importantes del mundo, y derrochar como solo ella sabe hacerlo talento, entrega y profesionalismo. Y es que, la belleza de 34 años, realizó 8 presentaciones en el reconocido Crazy Horse Paris, en Francia.

Una diosa del Cabaret

El enorme éxito de la artista con su álbum “Tropicoqueta”, la llevaron a saborear la gloria de cantar y brillar en la capital francesa, con espectáculos al mejor estilo de cabaret que contó con un vestuario único.

El Crazy Horse Paris, que ofrece a quien lo visite noches mágicas y con intimidad única, al retirar los teléfonos de los espectadores, fue el mejor escenario en el que la fuerza de Karol, validó la clase de artista que es, resonando fuertemente en la capital mundial del cabaret.

La dirección creativa de los shows de Karol estuvieron a cargo de Andree Deissenberg y la coreografía Danielle Polanco, esta última se mostró en redes sociales muy feliz de haber estado al lado de una artista integral y fuerte.

“Me encanta esta LATINA FOREVA, Karol G. Trajiste mi infancia de vuelta a la vida. Realmente la persona más dulce del mundo. Tienes tanto en tu plato, sin embargo, muestras a todos a tu alrededor el máximo respeto y gratitud”, escribió.

Karol en el cabaret

“Noches tropicales de Ivonny Bonita en el Crazy Horse de París”, fue como se le llamó a los espectáculos, en los que la intérprete evitó el desnudo, pero escogió una ropa muy sensual.

La cercanía, amor y ahora pasión de Carolina Giraldo Navarro con el cabaret, fue gracias a la reconocida página de Instagram Ficheraz, que se dedica a compartir con el mundo a las vedettes latinas más hermosas, a través de videos.