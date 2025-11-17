Tiburones despide a Gregorio Petit y este es su nuevo manager

Suscríbete a nuestros canales

Lo que se veía venir, tras los recientes resultados de los Tiburones de La Guaira se confirmó en la madrugada de este lunes: Gregorio Petit fue despedido y los litoralenses tendrán nuevo timonel.

La información la dio a conocer el staff de Prensa "Escualo" a través de un comunicado mediante las redes sociales. Esto motivado a que la escuadra del litoral tiene registro de 11-15 y están igualados en el último puesto de la tabla de posiciones con los Navegantes del Magallanes.

Marco Davalillo regresa a Tiburones:

Asimismo, los Tiburones dieron a conocer que Marco Davalillo será el sucesor de Petit, quien tendrá su cuarta experiencia como dirigente de La Guaira y cuenta con amplio recorrido como estratega en la pelota rentada venezolana.

Su mejor experiencia al mando de Tiburones, fue en la campaña 2011-2012, donde los llevó a la instancia decisiva, obteniendo el subcampeonato.