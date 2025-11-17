LVBP

Tiburones despide a Gregorio Petit y este es su nuevo manager

Los "Escualos" atravesaron otra mala semana 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 01:27 am
Tiburones despide a Gregorio Petit y este es su nuevo manager
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Lo que se veía venir, tras los recientes resultados de los Tiburones de La Guaira se confirmó en la madrugada de este lunes: Gregorio Petit fue despedido y los litoralenses tendrán nuevo timonel.

NOTAS RELACIONADAS

La información la dio a conocer el staff de Prensa "Escualo" a través de un comunicado mediante las redes sociales. Esto motivado a que la escuadra del litoral tiene registro de 11-15 y están igualados en el último puesto de la tabla de posiciones con los Navegantes del Magallanes.

Marco Davalillo regresa a Tiburones:

Asimismo, los Tiburones dieron a conocer que Marco Davalillo será el sucesor de Petit, quien tendrá su cuarta experiencia como dirigente de La Guaira y cuenta con amplio recorrido como estratega en la pelota rentada venezolana.

Su mejor experiencia al mando de Tiburones, fue en la campaña 2011-2012, donde los llevó a la instancia decisiva, obteniendo el subcampeonato.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP NFL
Lunes 17 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol